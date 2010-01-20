В столкновениях христиан и мусульман погибли 149 человек

В Нигерии в столкновениях между христианами и мусульманами за два дня погибли 149 человек. Волнения начались в г.Джос 18 января. Их жертвами стали как минимум 142 человек, еще 800 пострадали, из них 90 получили тяжелые ранения, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-Би-Си..

Сейчас столкновения перекинулись и в пригороды Джоса.

Вице-президент Нигерии Гудлак Джонатан распорядился направить войска в регион в помощь местной полиции.

В 2008 г. в этом регионе страны уже были отмечены стычки между религиозными группами, которые унесли жизни 200 человек. В 2001 г. количество жертв столкновений в Нигерии составило 1 тыс. человек.