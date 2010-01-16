США разрешили нелегалам-гаитянам свободно работать в стране

США разрешили нелегалам гаитянского происхождения остаться в США в течение еще 18 месяцев из-за разрушительного землетрясения на Гаити, сообщила журналистам министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано.

"Мы разрешаем на период в 18 месяцев, пока Республика Гаити встает на ноги, оставаться (всем гражданам Гаити, находящимся в США нелегально) на территории Соединенных Штатов, а также работать на территории Соединенных Штатов", - приводит ее слова РИА "Новости".

По ее словам, всем гаитянам-нелегалам, которых в США насчитывается от 100 до 200 тысяч человек, разрешается беспрепятственно "зарабатывать деньги и отправлять их на родину, что должно стать актом непрямой помощи терпящей бедствие стране".

Наполитано также отметила, что в течение следующих 18 месяцев США прекратят процедуры депортации в отношении всех задержанных нелегалов с Гаити.

Вместе с тем, никаких визовых послаблений для пытающихся въехать в США граждан Гаити министерство вводить не планирует. Наполитано отметила, что пока ее ведомство не отмечает роста миграции из Республики Гаити, которая считается беднейшим государством в регионе.

Число жертв землетрясений, произошедших 12 января, может достичь 200 тысяч человек.