Бразилия поможет Гаити пистолетами с резиновыми пулями

Бразилия направит в Республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения 12 января, пистолеты с резиновыми пулями и другое оружие несмертельного действия, передает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Как пояснил министр обороны Бразилии Нельсон Жобим (Nelson Jobim), который недавно вернулся с Гаити, президент Рене Преваль (Rene Preval) опасается начала массовых беспорядков.

"Пока люди голодают и страдают от жажды, пока мы не решили проблему крыши над головой, мы рискуем столкнуться с беспорядками", - пояснил Жобим. Он добавил, что увиденное им на Гаити стало "самыми страшными сценами его жизни".

Около 1200 бразильских военных, находящихся в составе миротворческих сил ООН, принимают участие в поисково-спасательных работах и гуманитарных операциях на Гаити. Бразилия уже отправила в пострадавшую страну шесть самолетов с водой, продовольствием, медицинскими препаратами и спасателями, отмечает агентство.