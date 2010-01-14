Завтра наблюдатели из стран НАТО встретятся с кандидатами

Парламентская Ассамблея (ПА) НАТО по приглашению председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА направила в Украину делегацию из 27 членов для наблюдения за ходом президентских выборов 17 января 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины, отметив, что наблюдатели ПА НАТО находились в Украине с подобными миссиями в 2004, 2006 и 2007 годах.

Делегация наблюдателей ПА НАТО вошла в состав международной миссии наблюдения за выборами при участии представителей ПА ОБСЕ, ПА Совета Европы и Европарламента.

15 января запланированы встречи членов делегации ПА НАТО с кандидатами на пост Президента Украины и представителями ЦИК. После этого международные наблюдатели отправятся на избирательные участки.