В Румынии забастовали китайские ткачихи

Около 400 китайских ткачих объявили забастовку на текстильной фабрике в румынском городе Бакэу (Bacau). Они потребовали увеличить свою заработную плату в два раза, с 350 до 700 долларов, однако руководство компании отказалось это сделать, сообщает BBC News.

По мнению работодателей, ткачих подстрекают китайские кадровые агентства, которые получают комиссию в зависимости от месячного оклада рабочих. Текущая зарплата китайских мигрантов примерно равна средней зарплате в Румынии, отмечает менеджер Сорин Николеску (Sorin Nicolescu), который предложил ткачихам потребовать вернуть пять тысяч долларов, которые каждая из них заплатила посредникам в Китае.

В текстильной отрасли в Румынии ощущается острая нехватка рабочих рук. 400 китайских ткачих стали первыми, кто легально получил разрешение на работу в этой восточноевропейской стране.

К урегулированию конфликта привлечены китайские дипломаты. В трудовой спор также вмешалось итальянское посольство, потому что фирма-работодатель частично принадлежит гражданам Италии.

Лента.ру