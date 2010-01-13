США обогнали Россию по добыче газа

Резкое падение добычи газа российским газовым монополистом "Газпромом" в прошлом году привело к тому, что Россия утратила мировое лидерство по этому показателю и уступила лидерство США, пишет Би-Би-Си со ссылкой на статистику Министерства энергетики РФ.

В 2009 году "Газпром" пережил рекордное падение добычи – на 16,1%, опустившись до уровня 25-летней давности. Общая добыча газа в России при этом сократилась на 12,4%, составив 582 млрд кубометров.

По экспорту газа Россия по-прежнему лидирует (США потребляют газа больше, чем производят, и вынуждены доимпортировать разницу), но и экспорт топлива из России в 2009 году сократился на 10,3% - до 167 млрд кубометров.

Представители "Газпрома" признают, что сокращение производства было обусловлено падением потребления как в России, так и за рубежом.

Крупнейшим экспортным рынком "Газпрома" является Европа, где цены на газ привязаны к крайне неустойчивым ценам на нефть. Из-за того, что в середине 2008 года цены на нефть были рекордно высокими, большую часть 2009 года цены у "Газпрома" были заметно выше, чем у конкурентов, что дополнительно сыграло против него.

В апреле "Газпром" даже прекратил закупать газ в Туркмении, что вызвало конфликт, который продолжался восемь месяцев и завершился только в начале января.

К концу года положение стало несколько выправляться: цены, наоборот, резко упали, европейские потребители воспользовались этим, чтобы создать запасы к зиме, к тому же холодная зима в Европе вызвала повышение спроса. В декабре "Газпром" увеличил производство газа на 6,3%, а экспорт – на 55,4%, но улучшить годовые результаты было уже невозможно.

Добыча нефти в России в последние месяцы тоже заметно выросла, и страна даже заняла первое место в мире по этому показателю, потеснив Саудовскую Аравию. Правда, аналитики сомневаются в том, что России удастся долго удерживать первенство.

По словам представителей "Газпрома", в компании рассчитывают, что спрос окончательно придет в норму в течение трех лет. Однако нынешний спад потенциально ставит под угрозу уникальное положение "Газпрома" в российской политике.

Если в "тучные" годы президент Владимир Путин называл Россию "энергетической сверхдержавой", для которой "Газпром" был одним из главных рычагов влияния, то его преемник Дмитрий Медведев в 2009 году предпочитал говорить об "унизительной сырьевой зависимости".

Кроме того, часть экспертов указывают, что существующие газовые месторождения "Газпрома" быстро истощаются, а освоить новые монополия может не успеть.

Одновременно европейские страны не отказываются от планов построить альтернативные газопроводы в обход России и расширить применение возобновляемых источников энергии вместо ископаемых видов топлива.