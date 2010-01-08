Беларусь и Россия 9 января продолжат переговоры о нефти

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО 9 января направляется в Москву для продолжения переговоров на правительственном уровне по условиям поставок нефти.

Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство «БелТА».

Белорусская сторона уточняет, что делегация правительства Беларуси во главе с первым вице-премьером В.СЕМАШКО направляется по приглашению заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря СЕЧИНА.

В правительстве Беларуси подчеркнули, что делегация, в состав которой входят представители ряда профильных министерств и ведомств, наделена всеми необходимыми полномочиями для проведения переговоров и подписания соответствующих документов. При этом позиция белорусской стороны по-прежнему основывается на необходимости достижения взаимоприемлемых договоренностей в рамках действующей правовой базы белорусско-российских отношений.

Как сообщал УНИАН, Россия и Беларусь к началу 2010 года не смогли подписать соглашение о торговле нефтью. Российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Беларуси придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск, в свою очередь, настаивает на льготном таможенном режиме. До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, составлявшей треть от той, которая платится при экспорте через другие страны.

Конфликт России и Беларуси уже привел к росту цен на нефть на мировом рынке: 4 января они поднялись выше отметки в 80 долларов за баррель WTI. Трейдеры опасаются, что ситуация может привести к срыву поставок углеводородов в Европу.

В ходе предыдущих раундов переговоров, состоявшихся 30-31 декабря 2009 года и 6-7 января 2010 года, белорусским и российским экспертам не удалось существенно сблизить позиции сторон по наиболее принципиальным обсуждаемым вопросам и выйти на подписание соответствующих документов.