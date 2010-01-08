Европарламент заслушает 26 кандидатов на должности комиссаров ЕС

На следующей Европарламент заслушает кандидатов на должности комиссаров ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, слушания начнутся в понедельник, 11 января, и будут продолжаться до 19 января.

Каждый из 26-ти кандидатов в соответствующих комитетах ЕС представит виденье деятельности в должности комиссара ЕС и ответит на вопросы депутатов.

После этого депутаты представят письменные оценки кандидатов Конференции президентов Европарламента.

В это же время парламентарии имеют возможность влиять на замену отдельных кандидатур, или сфер деятельности, которыми будут заниматься будущие комиссары. В 2004 году при формировании предыдущего состава Еврокомиссии именно благодаря давлению Европарламента страны-члены заменили две кандидатуры, а одна поменяла портфель.

Окончательное голосование депутатов Европарламента за новый состав комиссии назначено на 26 января.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Европарламента, в канун слушаний Президент парламента Ежи БУЗЕК заявил, что депутаты готовы к слушаниям.

“В Европейском парламенте мы полностью готовы. Слушания будут открытыми и прозрачными, и доступными всем желающим”, - сказал Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, Европарламент одобрил назначение Жозе БАРРОЗУ Президентом Еврокомиссии на второй срок еще 16 сентября 2009 года. 25 ноября он распределил портфели между кандидатами на должности комиссаров, поданными странами-членами ЕС.

В январе 2010 года весь состав Еврокомиссии должен быть одобрен Европарламентом.