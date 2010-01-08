Барак и Мишель Обама поздравили православный мир с Рождеством, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Всем православным, отмечающим в эти дни Светлый праздник Рождества, Мишель и я хотим передать самые теплые пожелания вам и вашим семьям. Дни праздника - это время, чтобы подумать и позаботиться о самом важном в жизни: о сокровенных ценностях, о любви друзей и родных, о своем городе и стране. А подумав, стать дружнее и великодушнее друг к другу", - говорится в поздравлении президентской семьи.