США поставят Тайваню зенитные ракеты

Власти США санкционировали поставку Тайваню зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и сопутствующего оборудования на сумму около миллиарда долларов. Как пишет газета Financial Times, о контракте на поставку, которую осуществит компания Lockheed Martin, американское министерство обороны объявило в среду, 6 января.

Заявление американской администрации прозвучало вопреки недовольству Пекина, а также несмотря на напряженность в торговых отношениях США и Тайваня. Хотя сделка по продаже "Пэтриотов" была запланирована еще в период администрации Джорджа Буша, новая администрация Барака Обамы пока оружие островному государству не продавала.

Ранее, во вторник, министерство иностранных дел КНР предупреждало Вашингтон о недопустимости вооружения Тайваня и отмечало, что поставки могут серьезно навредить американо-китайским отношениям. Также, как передает агентство Reuters, в материковом Китае прозвучала идея о наложении санкций на американские компании, которые ведут дела с Тайванем.

Представители американского бизнеса, напротив, критиковали администрацию Обамы за недостаточное внимание к потребностям Тайваня. Как сообщало Reuters, с заявлением на эту тему в начале года выступил Совет американо-тайваньского бизнеса (U.S.-Taiwan Business Council), в котором, в частности, представлены Lockheed Martin и производитель ракет Patriot - корпорация Raytheon.

Лента.ру