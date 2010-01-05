Наследница Johnson & Johnson скончалась в возрасте 30 лет

Наследница фармацевтической империи Johnson & Johnson Кейси Джонсон скоропостижно скончалась в возрасте 30 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Джонсон скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе, причины смерти уточняются. "Это похоже на естественную смерть. Никаких свидетельств убийства не обнаружено. Доклад о результатах токсикологического обследования последует в ближайшее время", - цитирует телеканал представительницу полиции Сару Фейден.

Праправнучка основателя Johnson & Johnson? Кейси Джонсон в СМИ была известна, в первую очередь, скандальными выходками, связанными с бывшими подругами. Однажды она была арестована за попытку вломиться в дом экс-герлфренд. В последнее время, однако, личная жизнь Кейси стала налаживаться. Предположительно, она сделала предложение звезде телешоу Тиле Текиле, подарив ей кольцо c 17-каратным бриллиантом. После кончины Кейси сиротой осталась ее маленькая приемная дочь Ава.