Франция приступила к патрулированию неба стран Балтии

Четыре истребителя ВВС Франции Mirage 2000 приступили в понедельник к патрулированию неба над странами Балтии в рамках миссии НАТО, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны Литвы.

Страны Балтии не располагают пригодными для воздушного патрулирования самолетами, поэтому после их вступления в НАТО с апреля 2004 года охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются на литовском аэродроме Зокняй 5 километрах от Шяуляя.

Контингент французских ВВС в составе 150 человек сменил закончивших свою четырехмесячную вахту немецких коллег.

По данным "Литовского радио", в ходе своей миссии ВВС Германии провели в воздушном пространстве стран Балтии около 70 полетов, каждый из которых продолжался около полутора часов. За время своей вахты дважды немецкие истребители сопровождали самолеты других стран, совершавшие полеты близ границ балтийских государств.

Французские военные уже во второй раз будут выполнять миссию в Балтии. Прежде они патрулировали воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией в 2007 году.

В прошлом году Альянс принял решение о продлении патрулирования неба в странах Балтии до конца 2014 года.