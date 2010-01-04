В Хельсинки вагон поезда врезался в отель

В столице Финляндии Хельсинки вагон поезда Intercity с отказавшими тормозами врезался в здание гостиницы Holiday Inn.

Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на издание YLE.

В результате происшествия легкие травмы получил один человек - кондуктор поезда, который находился в отцепившемся вагоне.

Инцидент произошел утром в понедельник, 4 января, во время маневровых работ. Двухэтажный вагон поезда весом в 70 тонн отцепился от состава и начал двигаться по инерции. Чтобы избежать серьезных повреждений, вагон перенаправили на платформу номер 13 железнодорожной станции в Хельсинки, которая заканчивается бетонной стеной. Ограждение вагон поезда остановить не смогло, и он проехал еще около десяти метров, протаранив стену расположенного рядом со станцией отеля Holiday Inn.

Никто из постояльцев гостиницы не пострадал, однако зданию нанесены существенные повреждения. В связи с инцидентом движение через железнодорожную станцию было приостановлено на час, однако позднее железную дорогу удалось привести в рабочее состояние, а наиболее пострадавшие от аварии пути откроются к вечеру понедельника.