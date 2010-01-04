Россия не прекращала поставки нефти в Беларусь

Россия не приостанавливала поставки нефти на территорию Белоруссии. Об этом 4 января заявила пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина КОСТЮЧЕНКО, передает РИА Новости.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных трейдеров передавало, что поставки были прекращены.

Пока Россия и Беларусь не подписали контракт на поставку нефти в 2010 году - ожидается, что переговоры по этому вопросу продолжатся 4 января. Минск и Москва не могут договориться о пошлинах на углеводороды: в Беларуси настаивают на сохранении льготных ставок для той нефти, которая перерабатывается на местных заводах, а потом идет на экспорт. Кроме того, обсуждается и тариф на прокачку нефти по территории Беларуси, а также участие российских компаний в нефтяных активах соседней страны.

23 декабря посол России в Минске Александр СУРИКОВ заявлял, что договор может быть подписан даже в феврале, но на условия поставок в январе это не повлияет: по его словам, прокачка нефти продолжится в необходимых объемах.

До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, составлявшей треть от той, которая платится при экспорте через другие страны.

Конфликт России и Беларуси уже привел к росту цен на нефть на мировом рынке: 4 января они поднялись выше отметки в 80 долларов за баррель WTI. Трейдеры опасаются, что ситуация может привести к срыву поставок углеводородов в Европу.