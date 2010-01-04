«Боинг» соскочил со взлетно-посадочной полосы в Дортмунде

Чрезвычайное событие произошло в дортмундском аэропорту. "Боинг" авиакомпании "Air Berlin" во время взлета съехал на газон - взлетно-посадочную полосу укрыл лед. Как сообщает 5 канал, на борту лайнера было 165 пассажиров - никто не пострадал. Люди выбирались из самолета аварийным трапом.

Аэродром в Дортмунде сразу закрыли - из-за ненастья и ремонтных работ.

Спикер дортмундского аэропорта прокомментировал событие: "Пилот решил прервать вылет. Он своевременно сориентировался. Самолет съехал из взлетно-посадочной полосы. Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали. Все они покинули самолет".

Также из-за снега страдает один из наибольших немецких аэропортов в Франкфурте-на-Майне. Там уже отменили больше 30 рейсов. Самолеты направляют в другие аэропорты. Часть взлетно-посадочных полос уже очистили, но на протяжении дня изменения в расписании движения возможны.