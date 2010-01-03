В Турции столкнулись пассажирские поезда: есть погибшие и раненые
12:02, 03 января 2010Мир
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Машинист проигнорировал сигнал
По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в воскресенье в результате столкновения двух пассажирских поездов на северо-западе Турции, сообщает РИА Новости. По данным министерства транспорта в аварии погиб машинист поезда, по вине которого она произошла, и получили травмы двое машинистов.
СМИ сообщают о пострадавших среди пассажиров, однако эти сведения пока официально не подтверждены. Авария произошла в 10.05 местного времени на участке между станциями Везирхан и Баиркей из-за того, как машинист одного из составов проигнорировал сигнал об остановке, передают турецкие СМИ.
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