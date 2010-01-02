В Таджикистане произошло землетрясение

Первое землетрясение в новом, 2010 году произошло на территории Таджикистана сегодня утром, его магнитуда составила 5,1 балла.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного столичной сейсмостанции, эпицентр подземного толчка был зафиксирован в 230 километрах юго-восточнее столицы республики Душанбе, в горах Памира.

В Душанбе сила толчка составила 2 балла по 12-балльной шкале. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.