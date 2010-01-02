В Москве Минску предлагали нарушить базовый договор о Таможенном союзе?

Правительство Белоруссии заявило, что на переговорах с Россией по условиям поставки нефти на членов белорусской делегации "оказывалось беспрецедентное давление", и фактически белорусской стороне было предложено нарушить базовый договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. При этом Минск готов продолжить переговоры с правительством РФ по условиям поставок нефти в полном соответствии с договоренностями, достигнутыми главами государств на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 10 декабря 2009 года в Москве, говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства, поступившем в пятницу в РИА Новости.

Белорусская сторона готова принять все необходимые действия для согласования и подписания в самые кратчайшие сроки необходимых дополнений к действующему межправительственному соглашению о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года. Все соответствующие документы переданы российской стороне, говорится в сообщении.