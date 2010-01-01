Председательство в ЕС перешло от Швеции к Испании

Председательство в Евросоюзе перешло сегодня от Швеции к Испании. Таким образом, на Мадрид ложится миссия по координации работы высших органов ЕС в условиях реализации вступившего в силу месяц назад Лиссабонского соглашения.

Данное соглашение, носящее конституционный характер, устанавливает новые интеграционные рамки ЕС, перераспределяет баланс власти в пользу Евросовета (саммит лидеров стран-членов Союза) и Европарламента. При этом в Евросоюзе появилось высшее исполнительное лицо - председатель Евросовета, который уже получил неофициальное звание президента ЕС, и министр иностранных дел. На эти должности, соответственно, избраны бывший бельгийский премьер Херман Ван РОМПЕЙ и британская баронесса Кэтрин ЭШТОН.

Председатель испанского правительства Хосе Луис Родригес САПАТЕРО уже заявил, что испанское председательство будет иметь "переходный характер". При этом он поставил в качестве своей главной задачи "институциональную консолидацию" Евросоюза.