ООН отзывает своих сотрудников из Пакистана

По соображениям безопасности ООН временно отзывает пятую часть своих сотрудников из Пакистана. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявила официальный представитель организации международного сообщества в этой южноазиатской стране Ишрат РИЗВИ.

Через полгода ООН, по ее словам, вновь проанализирует ситуацию на предмет возможного возвращения персонала в Пакистан. Она отказалась назвать точную численность штата представительств разных органов ООН в этой стране.

В нынешнем году вследствие атак боевиков в Пакистане погибли 11 сотрудников ООН.