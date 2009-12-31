Теплоход Viсtor терпит бедствие в Японском море

Теплоход Viсtor под флагом Камбоджи с российским экипажем на борту терпит бедствие в Японском море - судно потеряло ход в условиях шторма, сообщает издание "Морской бюллетень".

Согласно сообщению, сегодня в 05.29 стало известно, что произошла поломка главного двигателя судна, следующего из Отару (Япония) во Владивосток. "Экипаж - 19 человек, все граждане России, груз - автомобили", - пишет издание.

Теплоход находится в Японском море на траверзе залива Ольга, в 40 милях от берега. Несмотря на отказ судовладельца от помощи, в связи со сложными штормовыми условиями, потерей запаса топлива, обледенением судна и угрозой безопасности экипажу принято решение направить в район аварийного теплохода буксир "Машук" Управления аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.