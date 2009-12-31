Лукашенко поведал, как ему завидуют многие государства

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что многие государства "завидуют" успешным действиям белорусской власти по предотвращению финансово-экономического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне на пресс-конференции для представителей белорусских центральных и региональных средств массовой информации.

"Я бывал во многих странах в период кризиса. И мне там говорили так: "Мы завидуем вашему народу, так как вы смогли, насколько это возможно, оградить его от этого кризиса, чтобы он не почувствовал этот кризис". Мы старались это сделать. Плохо мы сделали или хорошо - история рассудит", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время Президент Беларуси признал, что завершающийся год был непростым как для всего мира, так для Беларуси. По мнению А.ЛУКАШЕНКО, 2009 год был насыщен важными событиями и "принципиальными для белорусской истории политическими решениями".

Между тем, А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что новый, 2010 год имеет для него особое значение, поскольку является завершающим в пятилетнем этапе развития независимого Белорусского государства. "Мы ставим на 2010 год задачи, бесспорно, амбициозные, но выполнимые. Все в наших руках", - заявил он.