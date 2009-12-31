На горнолыжном курорте мужчина застрелил четырех людей

В Финляндии в крупном магазине Sello в городе Эспоо недалеко от Хельсинки неизвестный открыл огонь по посетителям.

Как сообщает NEWSru, по предварительным данным, четверо человек убито, есть раненые.

Торговый центр в настоящее время закрыт, люди эвакуированы. Вооруженному преступнику удалось скрыться с места происшествия, но его личность установлена, ведутся поиски, утверждает полиция.

Преступника удалось опознать - это мужчина 1966 года рождения, который известен полиции своим криминальным прошлым. Преступник стрелял из 9-миллиметрового пистолета.

Эспоо - второй по величине город Финляндии с населением 250 тысяч человек. Он расположен на берегу Финского залива и известен как горнолыжный курорт.