Польша требует от Газпрома $80 млн. долларов долга

Польские власти требует от российской компании „Газпром” до утверждению нового договора о поставках газа погасить 80 млн. долларов долга за транзит газа в Германию.

Как пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita, россияне считают спорным этот долг и категорически отказываются погасить его, что заводит переговоры в тупик.

Издание называет сложным положение Польши, которая, в случае отказа России поставить дополнительный газ, в ближайший месяц будет вынуждена ограничивать поставки газа промышленным потребителям.

Польская PGNIG и российский „Газпром” должны в январе обсудить вопросы погашения долга.

„Это самое сложное дело, поскольку российская сторона не хочет заплатить спорную сумму”, - сказал вице-министр государственного имущества Миколай БУДЗАНОВСКИЙ.

По его словам, если компании не смогут решить этот вопрос, то переговоры будут вести представители правительств обоих государств.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК в середине декабря заявил, что заблокирует утверждение нового межправительственного договора между Польшей и РФ о поставках газа до тех пор, пока PGNIG и „Газпром” не решат пакет проблемных вопросов.

Среди них он назвал погашение 100 млн. долларов долга за транзит российского газа, представление на утверждение документов о новых тарифах на транспортировку по польской территории газа из РФ в Германию и возможность снижения для Польши цены на российский газ.

Справка УНИАН. Польша с 2009 года недополучает 25% импортного газа, который с 2006 года поставляла компания „РосУкрЭнерго”, эта компания после украинско-российского газового конфликта в начале этого года не выполняет соответствующий контракт.

PGNIG заявляет, что без дополнительных поставок газа из РФ при благоприятной погоде (температуры воздуха около нуля) может гарантировать поставки внутренним потребителям максимум до февраля 2010 года. В ином случае PGNIG будет вынуждена ограничивать поставки газа промышленным потребителям, как в начале этого года после российско-украинского газового конфликта.