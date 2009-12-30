Обама выделит 30 млрд. долл. малому бизнесу

Президент США Барак Обама планирует выделить 30 млрд долл в качестве правительственной финансовой помощи малому бизнесу. За счет программы финансирования этого сектора правительство США рассчитывает существенно ускорить восстановление экономики.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на внутренний документ Казначейства США, на поддержку потребительского и бизнес-сектора пойдет 40 млрд долл., из которых - 30 млрд долл. будут выделены непосредственно компаниям малого бизнеса. Принятие окончательного решения относительно схемы реализации программы ожидается в будущем году.

Ранее в октябре с.г. Б.Обама уже заявлял, что администрация планирует разработать программу поддержки бизнеса, однако ее деталей озвучено не было.

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