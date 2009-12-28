Тело экс-президента выкрали из могилы

Полиция Кипра в понедельник, 28 декабря, подтвердила, что Федеральное бюро расследований США оказывает помощь в расследовании исчезновения тела бывшего президента Кипра Тассоса Пападопулоса, сообщает Associated Press.

Представитель полиции рассказал журналистам, что агент ФБР из посольства США в Греции посетил Кипр на прошлой неделе. На основании составленного им доклада ФБР определяет характер возможной помощи.

Ранее содействие в расследовании преступления предложили власти Греции и Израиля; кипрская полиция также обратилась за помощью в Интерпол.

Тело бывшего президента Кипра было похищено из могилы на кладбище поселка Дефтера близ Никосии в ночь с 10 на 11 декабря. По мнению специалистов, похищение, в котором предположительно участвовало несколько человек, было тщательно спланировано. Для того, чтобы уничтожить следы преступления, похитители обсыпали территорию вокруг могилы негашеной известью. Тем не менее, следователи не теряют надежды найти на месте преступления материалы, которые можно было бы подвергнуть ДНК-анализу.

Тасcос Пападопулос скончался в декабре 2008 года от рака легких. Он был главой Кипра с 2003 по 2008 год. За время его президентства страна вступила в Европейский союз. Пападопулос также был известен как противник воссоединения турецкой и греческой частей острова, образовавшихся в результате военного конфликта в 1974 году.

Лента.ру