Директор канцелярии премьера Польши совершил самоубийство

Генеральный директор канцелярии главы польского правительства Гжегож Михневич, которого 23 декабря нашли повешенным в собственном помещении, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает польская RMF FM, ссылаясь на результаты проведенной экспертизы.

В соответствии с сообщением, эксперты не выявили при вскрытии тела и проведенной токсикологической экспертизы доказательств, что смерть могла быть вызвана “третьими лицами”.

Раньше польские медиа сообщали, что Г.Михневич не оставил предсмертной записки.

По мнению некоторых обозревателей, этот факт мог свидетельствовать в пользу версии о возможном убийстве, которое варшавская окружная прокуратура не исключала, но склонялась к тому, что чиновник сам ушел из жизни.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Г.Михневича, который 11 лет работал в канцелярии премьера, нашел повешенным его водитель.

Г.Михневич, который занимал должность генерального директора канцелярии с 2008 года, входил также в наблюдательный совет одной из крупнейших компаний Польши PKN Orlen.