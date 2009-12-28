Россия пугает ЕС очередными "новогодними" проблемами с Украиной

Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам цены.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление Кабинета министров Словакии.

"Правительство Словакии, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по системе раннего предупреждения, было проинформировано письмом от российского Министерства энергетики о том, что могут возникнуть сбои поставок нефти в три страны ЕС из-за неурегулированных разногласий между Российской Федерацией и Украиной о транзите нефти", - говорится в заявлении.

Как отмечает российское информагентство, в июле-октябре прошлого года поставки нефти из России в Чехию сократились. Как говорил ранее вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, сбой в поставках объясняется отсутствием между российскими поставщиками и чешскими покупателями прямых договоров. По мнению властей РФ, продажа российской нефти в Чехию с участием посредников не гарантирует выполнения согласованных экспортных графиков. Последние три года Россия неоднократно предлагала чешской стороне заключить меморандум о сотрудничестве в области поставок российской нефти в Чехию.

Трубопровод "Дружба" протяженностью около шести тысяч километров является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный - Украины, Чехии, Словакии и Венгрии. По "Дружбе" в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 миллионов тонн в год.

Ранее "Транснефть" отмечала риски транзита через украинскую территорию в случае запуска в аверсном режиме трубопровода «Одесса-Броды». В этом случае Россия столкнется с необходимостью поиска новых маршрутов для почти 30 миллионов тонн своей нефти, которая сейчас в направлении Черного моря идет по системе Одесса-Броды (18 миллионов тонн нефти - по южному направлению "Дружбы" и 9 миллионов тонн - в реверсном режиме Одессы-Брод).

Сейчас по нефтепроводу «Одесса-Броды» транспортируется топливо из России в порты Черного моря. Однако Украина уже несколько лет пытается реализовать проект по прокачке нефти в обратном направлении - из портов в Европу, отмечает РИА Новости. В этом случае Россия потеряет возможность прокачивать по южной ветке трубопровода "Дружба" около 19 миллионов тонн нефти, которая сейчас экспортируется. Перенаправить эти объемы придется по БТС-2.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря с. г. Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что Украина ведет переговоры о повышении для Российской Федерации ставки за транзит нефти по украинским нефтепроводам.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ не уточнил, до какого уровня планируется повысить ставку транзита нефти, сославшись на коммерческую тайну.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.