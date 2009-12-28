Deutsche Bank признал пользу теневой экономики...

Страны с большим распространением нелегальной экономической активности лучше переносят рецессию. К такому выводу пришли специалисты Deutsche Bank, передает Лента.ру со ссылкой на The Financial Times. При этом "черный рынок" должен быть достаточно велик в сравнении с ВВП.

В качестве примера банкиры приводят Грецию - государство с большой теневой экономикой. По информации газеты, несмотря на свои серьезнейшие проблемы с бюджетом и долгами, экономика страны сократится в 2009 году всего лишь на процент, тогда как в среднем по Европе этот показатель составит 4 процента.

C другой стороны, рецессию относительно неплохо переживают и страны, где теневой сектор практически отсутствует - например, Франция, Нидерланды или Австрия. Хуже всего пришлось середнякам "списка честности", в частности, Германии.

Deutsche Bank подсчитал самую неблагоприятную долю нелегальной активности, которая составила 14,3318 процента от ВВП. Ближе всего к этому показателю Германия - 14,6 процента.

Специалисты объясняют такие расхождения тем, что в условиях рецессии теневой сектор дает гражданам возможность заработать, но открытость и честность в экономике также предоставляют дополнительные возможности.

По оценке австрийского профессора Фридриха ШНАЙДЕРА, теневая экономика является даже лучшим способом противодействия рецессии, поскольку деньги, которые люди зарабатывают нелегально, не откладываются в банки, а тратятся немедленно, увеличивая тем самым потребительский спрос. Единственным проигравшим в данном случае является государство.