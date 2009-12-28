Проект бюджета довел министра финансов Японии до больницы

Министр финансов Японии, 77-летний Хирохиса Фудзии, попал в больницу, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Министр был доставлен в больницу в 10:00 по местному времени с повышенным давлением и переутомлением", - сообщил пресс-секретарь министерства финансов, отметив, что последнее время Хирохиса Фудзии активно участвовал в подготовке проекта бюджета, что и могло спровоцировать ухудшение его самочувствия.

По словам представителя министерства финансов, Хирохиса Фудзии планирует уже в среду, 30 декабря, принять участие в заседании кабинета министров. Однако, добавил он, вопрос о том, когда министр сможет вернуться к работе, могут решить лишь врачи.

Проект бюджета на 2010 финансовый год (начинается с 1 апреля), работа над которым, по предварительным данным, подорвала здоровье Хирохисы Фудзии, был одобрен 25 декабря премьер-министром Японии Юкио Хатоямой. Проект предусматривает рекордные расходы - 92,3 триллиона иен (более триллиона долларов). Покрывать дефицит бюджета японское правительство планирует за счет заимствований, размер которых составит 44,3 триллиона иен (более 480 миллиардов долларов, или 10 процентов от ВВП).

Лента.ру