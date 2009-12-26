В Польше объявили штормовое предупреждение
18:09, 26 декабря 2009Мир
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Ветер - до 90 км/час
В Польше объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер скоростью в отдельных регионах до 90 км/час.
Как передает корреспондент УНИАН, на Балтийском море синоптики прогнозируют шторм до 12 баллов по шкале Бофорта. Кроме этого, может повыситься уровень воды в водоемах.
Как сообщал УНИАН, в первые недели декабря Польша пострадала от сильных морозов (до минус 20 градусов), в результате которых в связи с переохлаждением погибли более 80 человек.
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