В Польше объявили штормовое предупреждение

В Польше объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер скоростью в отдельных регионах до 90 км/час.

Как передает корреспондент УНИАН, на Балтийском море синоптики прогнозируют шторм до 12 баллов по шкале Бофорта. Кроме этого, может повыситься уровень воды в водоемах.

Как сообщал УНИАН, в первые недели декабря Польша пострадала от сильных морозов (до минус 20 градусов), в результате которых в связи с переохлаждением погибли более 80 человек.