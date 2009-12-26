Выход "Арианы" в море перенесли на завтра

Подготовка балкера “Ариана” к выходу в море завершится завтра утром, 27 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня в 15.00 по киевскому времени состоялся телефонный разговор директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея КАМЫШЕВА с капитаном балкера Геннадием ВОРОНОВЫМ. По словам капитана, несмотря на ухудшение погодных условий, заправка судна горючим продолжается. Уже перегружено около 90 тонн из необходимых 300 тонн.

Из-за сильного течения водолазы приостановили работу по очистке руля и винтов балкера от грязи.

О развитии событий проинформированы семьи членов экипажа балкера “Ариана”.

Координацию действий по внешнеполитическому сопровождению операции осуществляет лично министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО.

МИД по его поручению продолжает держать на контроле развитие ситуации вокруг “Арианы” и поддерживает постоянную связь с экипажем и руководителем компании-оператора “Alloceans Shipping Co Ltd” Спирасом МИНАСОМ.