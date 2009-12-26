Сегодня освобожденная от пиратов «Ариана» должна выйти в море

На судно “Ариана”, освобожденное из пиратского плена, с бункеровщика “Soland” загружена питьевая вода, провиант и мазут. Продолжается заправка судна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Водолазы бункеровщика “Soland” проводят технический осмотр и чистку руля и винтов «Арианы» от грязи и водорослей и очистку отверстий кингстонов.

Порт назначения дальнейшего следования “Арианы” определен, однако информация с целью мер безопасности не разглашается.

Выход “Арианы” планируется сегодня, 26 декабря. Согласно предварительным оценкам, переход судна на расчетное расстояние свыше 800 миль будет продолжаться от 5 до 8 суток в зависимости от погодных условий.

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО находится в постоянном телефонном контакте с капитаном судна Геннадием ВОРОНОВЫМ.

МИД Украины в координации со Службой внешней разведки ведет консультации с ВМС США, НАТО и силами “Аталанты” о дальнейшем эскорте судна. Ситуация постоянно мониторится из спутников.

Сотрудники МИД Украины держат постоянный контакт с владельцем судна, капитаном, членами экипажа и их семьями. Координацию действий по внешнеполитическому сопровождению операции осуществляет лично П.ПОРОШЕНКО, говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.