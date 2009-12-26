Тигипко положительно оценивает действия Барака Обамы

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО положительно оценивает действия Президента США Барака ОБАМЫ, который ради реформ жертвует своим рейтингом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал утверждение Сенатом США предложенного Б.ОБАМОЙ плана реформы национальной системы здравоохранения, что стало самым масштабным с начала 1960-х годов. (В соответствии с планом запрещается отказывать в страховке людям, которые имеют тяжелые хронические заболевания, бедные американцы получат субсидии на страхование, а для их зажиточных сограждан и работодателей будут соответствующим образом повышены налоги.)

«Недавно американские социологи зафиксировали падение уровня одобрения действий ОБАМЫ ниже 50%, хотя со дня его вступления в должность прошло меньше года. Это плата за готовность осуществлять реформы, даже если значительная часть общества не готова их пока воспринимать”, - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, американская система здравоохранения была одной из наиболее неэффективных и несправедливых в мире. “Фактически она работала на интересы больниц и фармацевтических компаний, а не обычных граждан. Взявшись за ее перестройку, ОБАМА показал, что думает о том, как изменить страну, а не о подготовке к переизбранию на второй срок», - заявил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что если американскому Президенту приходится преодолевать эгоизм сограждан, то почти вся украинская политическая элита “хронически болеет популизмом левацкого направления”.

«Большинство наших политиков забыли, что такое реформы. Обещания повышения пенсий и зарплат при наличии огромной дыры в госбюджете - это не программа реформ. В Украине уже сформировалась критическая масса граждан, которые понимают, что задачей власти ни в одной стране мира не может быть бесплатно накормить всех жителей. Задача власти – создать условия, чтобы они могли прокормить себя сами», - сказал кандидат в Президенты.