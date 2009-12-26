Беатификация Иоанна Павла II и Ежи Попелушко возможна в 2010 году

В Польше надеются в завершение в 2010 году процесса беатификации бывшего главы Римско-католической церкви Иоанна Павла II. Об этом сказал варшавский митрополит Казимеж НЫЧ.

„Будем молиться, чтобы беатификация Иоанна Павла II и ксендза Ежи Попелушко состоялась в будущем году”, - сказал К.НЫЧ во время торжественного рождественского богослужения в ночь на 25 декабря.

Митрополит выразил благодарность за декреты об Иоанне Павла II и ксендзе Ежи Попелушко, которые на минувшей неделе подписал Папа БЕНЕДИКТ XVI.

К.НЫЧ назвал священнослужителей источником света, которые укрепляли Польшу в „темные времена коммунизма”.

Как сообщал УНІАН, 19 декабря Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI подписал декрет, которым признает "героические добродетели" своего предшественника Иоанна Павла II, что стало очередным шагом к его беатификации - то есть зачислению к лику блаженных.

Иоанн Павел II (в миру – Кароль Войтыла) был предстоятелем Римско-католической церкви с 1978 по 2005 год.

Ксендз Ежи Попелушко - польский священник-антикоммунист, капеллан и активный сторонник профсоюза «Солидарность». Убит в 1984 г. работниками тогдашней службы госбезопасности страны.