На неформальный саммит СНГ в Москве приглашений не будет

8 мая в Москве пройдет неформальный саммит глав стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН.

«8 мая следующего года пройдет неформальный саммит СНГ в Москве. Конечно же, все главы СНГ будут принимать участие в праздничных события 9 мая», - отметил В.КОЖИН.

Он также не исключил, что 8 мая лидеры стран СНГ примут участие в открытии стелы в честь городов воинской славы.

В.КОЖИН отметил, что Президент РФ в этот раз никому из лидеров других стран персональных приглашений отправлять не будет.

«Мы исходим из того, что это общий праздник, общая победа и для нас, и для стран бывшего Советского Союза, и Европы, и всего мира… Все, кто изъявит желание из руководителей государств, всех мы будем рады видеть в Москве», - сказал он.

По словам Б.КОЖИНА, лидеры многих стран выразили желание прибыть 9 мая в Москву и получили согласие от Президента России.

Также он отметил, что 9 мая после парада на Красной площади в Кремле пройдет прием от имени Президента РФ, на который будут приглашены представители иностранных государств, а также, в первую очередь, участники и ветераны войны. На прием прибудут делегации ветеранов из всех стран бывшего СССР.