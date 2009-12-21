Российский пограничник перешел в Грузию

Российской военнослужащий покинул военную часть в Цхинвали и попросил власти Грузии предоставить ему статус беженца.

«25-летний российский солдат Виталий ХРИПУН, сбежавший из расположенной в Цхинвали военной части, попросил власти Грузии предоставить ему статус беженца», - сообщает Грузия Online.

По информации издания, В.ХРИПУН заявил журналистам в Министерстве по делам беженцев и расселению Грузии, что покинул Цхинвали сегодня и благодарен властям Грузии за то, что они дали ему возможность получить статус беженца. Причиной ухода из военной части он назвал свои политические взгляды и отметил, что ему было очень трудно принять такое решение.

По заявлению начальника службы по беженцам и репатриации, статус беженца будет присвоен В.ХРИПУНУ в течение 4 месяцев.

В тоже время, как сообщает РИА Новости, пограничное управление ФСБ России в Южной Осетии проверяет информацию о задержании на территории Грузии российского пограничника-контрактника В.ХРИПУНА.

«По информации, поступившей от грузинской стороны, в районе села Переви Джавского района Республики Южная Осетия был задержан прапорщик погрануправления ФСБ России в республике ХРИПУН Виталий Викторович», - уточнили в погрануправлении. По этим данным, «грузинская сторона была готова осуществить передачу задержанного, однако затем перенесла передачу на неопределенное время».

В.ХРИПУН, уточнили в управлении, "в ночь с 20 на 21 декабря действительно находился в составе пограничного наряда в районе населенного пункта Переви". В настоящий момент компетентные органы ведут разбирательство, уточняют обстоятельства происшедшего.

По предварительным данным, В.ХРИПУН - уроженец Полтавской области, прибыл для прохождения службы по контракту в погрануправление ФСБ в Республике Южная Осетия в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, за текущий год это уже третий такой случай. В январе российский солдат Александр ГЛУХОВ также покинул военную часть в Ахалгори, а в июле Дмитрий АРТЕМЬЕВ сбежал из части в селе Переви. Они оба попросили убежища в Грузии.

В июне 2009 года лейтенант Алик БЖАНИЯ, который ранее служил в Береговой охране Грузии, сбежал из Грузии и попросил убежища в России. Грузинская сторона сообщала, что А.БЖАНИЯ был уволен со службы за нарушение дисциплины.