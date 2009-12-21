В Польше жертвами морозов стали уже более 70 человек

Количество жертв мороза в Польше увеличилось с начала декабря до 72 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, только за последние выходные в стране от переохлаждения умерли 42 человека, большинство из которых бездомные и люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным польских властей, центры для содержания бездомных в Польше переполнены.

Эксперты отмечают, что часть бездомных употребляют алкоголь для согревания организма, который в действительности приводит к более быстрому его переохлаждению.

Кроме этого, нетрезвых бездомных часто неохотно принимают в центры пребывания или вообще не впускают в помещения, поскольку это запрещают их правила.

Полиция призывает поляков обращать внимание на бездомных и пьяных людей на улице.