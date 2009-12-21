Пираньи покусали десятки отдыхающих на пляже в Бразилии
08:33, 21 декабря 2009Мир
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Рыбам стальная сеть - не помеха
Десятки отдыхающих на пляже в бразильском штате Сан-Паулу были покусаны пираньями.
Происшествие вызвало панику, сообщили РИА «Новости» в спасательной службе.
Инцидент произошел в выходные на побережье реки Тиете в местечке Убарана. Отдыхающие получили болезненные укусы пальцев рук и ног. Точное количество пострадавших уточняется. Пожарные эвакуировали с пляжа всех отдыхающих.
Такие инциденты, говорят местные жители, случаются каждый год. Например, в октябре прошлого года от укусов пираний пострадали 15 человек. В попытке оградить купальщиков от пираний акваторию пляжа огородили стальной сетью. Но это не помогает: хищные рыбы, по словам рыбаков, просто перепрыгивают через нее, отмечает NEWSru.
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