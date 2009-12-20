Иранские войска оставили нефтяную скважину на границе с Ираком

Иранские войска покинули территорию спорного нефтяного месторождения Аль-Факка, на которое претендует также Ирак. Оно расположено на границе между государствами, передает Associated Press со ссылкой на источник в иракском правительстве. Сейчас на скважину №4, где располагались военные Исламской республики, вернулись иракские рабочие в сопровождении солдат этой страны. Они подняли над скважиной флаг своего государства.

Иранские силы отошли недалеко от спорной территории: шесть военнослужащих (отделение пехоты) страны заняли высоту холма рядом со скважиной и наблюдают за иракцами. Еще 50 солдат Ирана расположены в 150 м от Аль-Факка.

В ночь с 17 на 18 декабря, напоминает РосБизнесКонсалтинг, МВД Ирака сообщило, что подразделение из 11 солдат Ирана захватило нефтяную вышку №4 спорного месторождения Аль-Факка на юге страны. Оно считается одним из крупнейших в регионе. Аль-Факка находиться в районе, демаркация которого не произведена, эту территорию и Багдад и Тегеран считают своей.

Через 21 год после завершения ирано-иракской войны (1980-1988 гг.) отношения между государствами по-прежнему остаются сложными.