Порошенко начал официальный визит в ОАЭ
14:31, 20 декабря 2009Мир
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(программа пребывания)
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО начал официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в ходе визита предусматривается встреча П.ПОРОШЕНКО с председателем Федерального национального совета (парламента) ОАЭ Абульазизом Абдуллой Аль ГУРЕЙРОМ и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль НАГАЯНОМ.
Во время встреч планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и ОАЭ, предусматривается подписание совместных документов.
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