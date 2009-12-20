Порошенко начал официальный визит в ОАЭ

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО начал официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в ходе визита предусматривается встреча П.ПОРОШЕНКО с председателем Федерального национального совета (парламента) ОАЭ Абульазизом Абдуллой Аль ГУРЕЙРОМ и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль НАГАЯНОМ.

Во время встреч планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и ОАЭ, предусматривается подписание совместных документов.