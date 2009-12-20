9 украинских граждан спасены перед крушением судна

Сухогруз "Арас-1" под флагом Молдовы во время сильного шторма переломило и выбросило на берег в Сочи.

Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель директора Сочинского морского порта Симон МАМАЛАДЗЕ.

13 членов экипажа, девять из которых граждане Украины, а четверо - россияне, живы.

"Сухогруз выбросило на берег, вся команда из 13 человек спасена", - сказал собеседник агентства.

Корабль, который привез из Трабзона в Темрюк (Краснодарский край) серу и уголь, к моменту инцидента был разгружен. В связи со штормовым предупреждением все корабли, стоявшие на рейде Сочи, вышли в море и находились в миле от порта. Когда судно начало тонуть, экипаж подал сигнал бедствия и был снят спасателями с борта, при этом само судно осталось без управления.