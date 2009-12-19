Непогода заблокировала четыре экспресса в туннеле под Ла-Маншем

Крупный сбой в движении поездов в туннеле под Ла-Маншем произошел сегодня ночью. Согласно предварительным данным, большой перепад температур в туннеле и снаружи привел к выходу из строя двигателей нескольких локомотивов, передает NEWSru.

В результате сбоя в туннеле, расположенном под водами пролива, разделяющего Францию и Великобританию, остановились четыре экспресса с двумя тысячами пассажиров, полностью заблокировав движение.

Лишь к утру техническим службам удалось эвакуировать оттуда всех пассажиров.

Пока не известно, сколько времени потребуется на восстановление движения. Данный сбой - первый такого рода за все время эксплуатации туннеля.