Непогода заблокировала четыре экспресса в туннеле под Ла-Маншем
10:36, 19 декабря 2009Мир
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Эвакуировали 2 тыс. пассажиров
Крупный сбой в движении поездов в туннеле под Ла-Маншем произошел сегодня ночью. Согласно предварительным данным, большой перепад температур в туннеле и снаружи привел к выходу из строя двигателей нескольких локомотивов, передает NEWSru.
В результате сбоя в туннеле, расположенном под водами пролива, разделяющего Францию и Великобританию, остановились четыре экспресса с двумя тысячами пассажиров, полностью заблокировав движение.
Лишь к утру техническим службам удалось эвакуировать оттуда всех пассажиров.
Пока не известно, сколько времени потребуется на восстановление движения. Данный сбой - первый такого рода за все время эксплуатации туннеля.
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