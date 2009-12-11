ЕС готов поддерживать реформы в странах "Восточного партнерства"

Евросоюз готов поддерживать реформы в странах “Восточного партнерства”, чтобы облегчить им путь сближения с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, утвержденных сегодня на заседании Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС. – УНИАН).

“Европейский Совет подчеркивает обязательства ЕС относительно последующей реализации “Восточного партнерства” и содействия политическим и социально-экономическим реформам в странах-партнерах, облегчая им сближение с Европейским Союзом”, – отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, инициатива “Восточное партнерство” была учреждена 7 мая этого года на саммите в Праге.

Она направлена на укрепление отношений со странами - восточными соседями ЕС. В рамках “Восточного партнерства” ЕС сотрудничает с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.