В Румынии пересмотрят результаты президентских выборов

Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса во втором туре президентских выборов, сообщает Би-Би-Си.

Решение суда стало ответом на протест кандидата от Социал-демократической партии Мирчи ДЖОАНЭ, который заявил о многочисленных подтасовках во время подсчета голосов. Судьи считают, что нарушения могли быть связаны с использованием незаполненных бюллетеней.

Кроме того, М.ДЖОАНЭ заявил, что ему известно о более чем десяти тысячах случаев, когда один человек заполнял сразу несколько протоколов голосования.

Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 99,95 процентов бюллетеней, во втором туре действующему Президенту Румынии Траяну БЭСЕСКУ свои голоса отдали 50,33 процента избирателей, а за бывшего министра иностранных дел Румынии Мирчу ДЖОАНЭ проголосовали 49,66 процентов жителей страны.

Оппозиция сразу же заявила о том, что этот результат не отражает реального расклада сил. По данным exit-pools, М.ДЖОАНЭ должен был обойти Т.БЭСЕСКУ, примерно, на три процента голосов.