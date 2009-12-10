Жириновский: Украина более демократическая страна, чем Россия

Украина более демократическая страна, чем Россия, заявил вице-спикер Госдумы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ выступая на форуме европейских и азиатских СМИ в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «В принципе, сейчас в Украине по отдельным показателям больше демократии».

В.ЖИРИНОВСКИЙ подчеркнул, что проходной барьер в парламент Украины (3%) ниже, чем в России (7%), что дает возможность большему количеству людей направить своих представителей в законодательные органы власти.

По его мнению, идеалом является Израиль, где для попадания в парламент необходим 1%.

«У вас (в Украине) ниже процент прохождения – это хорошо. Также нет давления на прессу», - подчеркнул В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Также он отметил, что российские депутаты с трудом добились, чтобы заседания Госдумы транслировались в Интернете, а в Украине работу парламента можно посмотреть по телевизору.

«У вас (в Украине) проблема в чем? В том, что коррупция, как и в России», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.