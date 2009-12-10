Кучма разнимал драку президентов Таджикистана и Узбекистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с журналистами в Москве 8 декабря предъявил территориальные претензии к соседнему Узбекистану. Речь идет о двух городах - Самарканде и Бухаре, которые таджики считают своим культурным и историческим достоянием.

В частности, Рахмон заявил, что даже дрался с президентом Узбекистана Исламом Каримовым по этому поводу, пишет «Время новостей». «Я много раз с ним (Каримовым. -- Ред.) спорил, два раза даже подрался (Рахмон употребил другое слово, которое по соображениям политкорректности мы не приводим. -- Ред.), один раз нас Назарбаев разнял, второй раз Кучма (президент Казахстана и бывший президент Украины. -- Ред.). И я сказал ему: «Самарканд и Бухару мы все равно возьмем!»

Вместе с тем издание отмечает, что рассказывая об истории своих отношений с узбекским коллегой, Рахмон предупредил журналистов, что все услышанное ими на этот счет «должно остаться в этом кабинете».