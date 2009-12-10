"Восточное партнерство" нужно для минимизации влияния России?

Программа ЕС «Восточное партнерство» внедряется для минимизации влияния России на постсоветском пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава комитета Государственной думы России по делам СНГ Алексей ОСТРОВСКИЙ, выступая на Форуме европейских и азиатских СМИ в Москве.

«Проект «Восточное партнерство» стал попыткой вытеснить РФ не только из Восточной Европы, но и в целом ослабить наше влияние на интеграционные процессы на постсоветском пространстве и СНГ в частности», - сказал А.ОСТРОВСКИЙ.

По его мнению, радует только дезориентация авторов программы, что дает возможность предполагать, что ее реализация маловероятна без участия РФ или учета ее интересов.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на усиление взаимоотношений с восточными соседями Евросоюза, была официально начата 7 мая этого года на саммите в Праге. Участниками «Восточного партнерства», кроме стран-членов ЕС, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.