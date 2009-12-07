У жены министра иностранных дел Польши взорвалась машина
09:20, 07 декабря 2009Мир
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При загадочных обстоятельствах
Жена министра иностранных дел Польши, американская журналистка Энн Эпплбаум была взята полицией под охрану после того, как ее автомобиль взорвался при загадочных обстоятельствах.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу ночью в пригороде Варшавы.
Эпплбаум не пострадала.
Полиция начала выяснение причин взрыва, предполагая, что речь идет о технической неисправности, но на всякий случай выделила Эпплбаум охрану.
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