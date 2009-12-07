У жены министра иностранных дел Польши взорвалась машина

Жена министра иностранных дел Польши, американская журналистка Энн Эпплбаум была взята полицией под охрану после того, как ее автомобиль взорвался при загадочных обстоятельствах.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу ночью в пригороде Варшавы.

Эпплбаум не пострадала.

Полиция начала выяснение причин взрыва, предполагая, что речь идет о технической неисправности, но на всякий случай выделила Эпплбаум охрану.

Радио Свобода