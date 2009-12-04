НАТО и Россия подпишут три документа

НАТО и Россия планируют подписать три документа для дальнейшего сотрудничества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

По его словам, стороны, в частности, планируют подписать Поручение министров иностранных дел послам о проведении общего анализа угроз безопасности XXI века, документ о реформах, который будет касаться улучшения эффективности работы Совета Россия-НАТО, а также рабочую программу на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, в рамках заседания Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, первое со времен войны в Грузии в августе 2008 года.